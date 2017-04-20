20.04.2017 / 12:48



Мэру Мариуполя доверяют более 60 % жителей, - Международный Республиканский Институт











Городскому голове Мариуполя доверяют более 60 % жителей - этот показатель указан в рейтинге, опубликованном Международным Республиканским Институтом, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

При раскрытии данных, на которых базируется этот показатель, жители Мариуполя отметили уровень удовлетворенности качеством полученных услуг, уровень знаний служащих по вопросам, с которыми обращались горожане и отношение служащих к гражданам. При этом мариупольцы отметили, что их не устраивает время ожидания в учреждениях.

Так, мариупольчане отмечают удовлетворенность в улучшении общественной безопасности, повышение имиджа города и прозрачности работы власти.