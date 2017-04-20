|
20.04.2017 / 12:48
Мэру Мариуполя доверяют более 60 % жителей, - Международный Республиканский Институт
Городскому голове Мариуполя доверяют более 60 % жителей - этот показатель указан в рейтинге, опубликованном Международным Республиканским Институтом, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
При раскрытии данных, на которых базируется этот показатель, жители Мариуполя отметили уровень удовлетворенности качеством полученных услуг, уровень знаний служащих по вопросам, с которыми обращались горожане и отношение служащих к гражданам. При этом мариупольцы отметили, что их не устраивает время ожидания в учреждениях.
Так, мариупольчане отмечают удовлетворенность в улучшении общественной безопасности, повышение имиджа города и прозрачности работы власти.
«Жители Мариуполя доверяют потому, что видят результат. Это очень важно для нас. Нас выбрали, и мы обязаны работать так, чтобы удовлетворить потребности горожан. Мы хорошо знаем над чем нам надо еще работать и движемся в этом направлении. Социология еще раз очертила задача для нас»,- подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.