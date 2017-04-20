20.04.2017

В этом году мариупольцев ждут затяжные майские праздники
На майские праздники украинцы будут отдыхать 8 дней.
В 2017 году 1 и 2 мая попадают на понедельник и вторник, поэтому «маевка» у украинцев начнется еще с выходных и продлится четыре дня. День Победы 9 мая также является нерабочим днем.
Правительство рекомендует руководителям предприятий перенести рабочий день с понедельника 8 мая на субботу 13 мая. Поэтому украинцы будут отдыхать 4 дня непрерывно с 6 по 9 мая (то есть с субботы до вторника).
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