20.04.2017 / 12:05



В этом году мариупольцев ждут затяжные майские праздники

На майские праздники украинцы будут отдыхать 8 дней.

В общей сложности в конце апреля-начале мая у украинцев дважды подряд будут длинные четырехдневные выходные: с 29 апреля по 2 мая и с 6 по 9 мая, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно».

В 2017 году 1 и 2 мая попадают на понедельник и вторник, поэтому «маевка» у украинцев начнется еще с выходных и продлится четыре дня. День Победы 9 мая также является нерабочим днем.

Правительство рекомендует руководителям предприятий перенести рабочий день с понедельника 8 мая на субботу 13 мая. Поэтому украинцы будут отдыхать 4 дня непрерывно с 6 по 9 мая (то есть с субботы до вторника).