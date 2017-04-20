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Главная / Лента новостей / Из-за непогоды в Мариуполе могут пострадать фруктовые деревья

20.04.2017 / 11:29

Из-за непогоды в Мариуполе могут пострадать фруктовые деревья

Из-за непогоды, установившейся в Мариуполе в связи с приходом арктического циклона, могут пострадать фруктовые деревья, что негативно скажется на урожайности.

Такой прогноз высказал кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Алпеев, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

По словам специалиста, сильный ветер и обильные дожди могут помешать цветению фруктовых деревьев.

«Сейчас практически отцвела абрикоса, зацветает алыча и черешня.  Если будет дождь и сильный ветер, то могут погибнуть цветы, а пчелы не смогут произвести опыление, соответственно урожайность снизится», - говорит кандидат с/х наук.

Если же в Приазовье на несколько дней вернутся морозы, то урожай может погибнуть. Все будет зависеть от длительности похолодания и температуры воздуха.

«Если заморозки будут на почве – это не так страшно, как снижение температуры окружающей среды. Деревья могут выдержать только краткосрочное – не более 2 дней, снижение температуры до 1-2 градусов мороза максимум. Ягодным кустарникам и некоторым сортам яблок такие перепады температур не страшны, они более морозоустойчивы, чем черешня, вишня, абрикоса», - поясняет Анатолий Алпеев.

  
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15:22
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14:47
У мариупольского предпринимателя требовали 20 тыс. долларов США
14:05
Мариупольские кладбища проверят на наличие взрывчатки (ВИДЕО)
12:48
Мэру Мариуполя доверяют более 60 % жителей, - Международный Республиканский Институт
12:05
В этом году мариупольцев ждут затяжные майские праздники
11:29
Из-за непогоды в Мариуполе могут пострадать фруктовые деревья
10:56
В Мариуполе пиротехники обезвредили взрывоопасные предметы времен ІІ-й Мировой войны (ФОТО)
10:22
Мариупольский центр занятости проведет ярмарку вакансий
09:42
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14:09 Франция передала оборудование для дистанционного разминирования на Донбассе
13:00 Из-за похолодания на Донетчине закрыли 154 школы
12:04 Донецкая таможня направила 34 млн грн на ремонт дорог области
11:12 На Донетчине задержали таможенника за систематическое взяточничество (ФОТО)
10:16 Абитуриенты неподконтрольного Донбасса могут поступить без ВНО
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