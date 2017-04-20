20.04.2017 / 11:29



Из-за непогоды в Мариуполе могут пострадать фруктовые деревья

Из-за непогоды, установившейся в Мариуполе в связи с приходом арктического циклона, могут пострадать фруктовые деревья, что негативно скажется на урожайности.

Такой прогноз высказал кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Алпеев, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

По словам специалиста, сильный ветер и обильные дожди могут помешать цветению фруктовых деревьев.

«Сейчас практически отцвела абрикоса, зацветает алыча и черешня. Если будет дождь и сильный ветер, то могут погибнуть цветы, а пчелы не смогут произвести опыление, соответственно урожайность снизится», - говорит кандидат с/х наук.

Если же в Приазовье на несколько дней вернутся морозы, то урожай может погибнуть. Все будет зависеть от длительности похолодания и температуры воздуха.