20.04.2017 / 10:56



В Мариуполе пиротехники обезвредили взрывоопасные предметы времен ІІ-й Мировой войны (ФОТО)







В Мариуполе за прошедшие сутки пиротехники изъяли и обезвредили 161 взрывоопасный предмет. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, передает ilich.in.ua.

«19 апреля пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили 161 взрывоопасный предметы на территории г. Мариуполя – 7 гранат РДГ-33 и 120 единиц боеприпасов калибром 7,62 и 14 патронов калибром 5,45 и 20 других взрывоопасных предметов времен ІІ-й Мировой войны», - говорится в сообщении ведомства.

Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области напоминает: при обнаружении взрывоопасных предметов (далее ВНП) категорически запрещается брать их в руки, наносить по ним удары, делать попытки разобрать ВНП. Такие предметы нельзя переносить или перекатывать с места на место, а тем более бросать их в костер или разводить над ним пламя. Категорически запрещено собирать и сдавать взрывоопасные предметы как металлолом.