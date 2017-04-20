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20.04.2017 / 10:22
Мариупольский центр занятости проведет ярмарку вакансий
С целью ускорения трудоустройства незанятого населения, удовлетворения потребностей работодателей в рабочей силе, повышение уровня информированности населения о возможностях государственной службы занятости Мариупольский городской центр занятости совместно с исполкомом городского совета проводит ярмарку вакансий «Работа весной» с участием 20 представителей работодателей. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua
В программе мероприятия:
выступление представителей работодателей;
информирование о состоянии рынка труда;
предоставление информации о возможности обучения, переобучения и повышения квалификации при содействии службы занятости, в том числе дистанционно и онлайн платформах;
профессиональные консультации психолога по вопросу выбора или смены профессии;
подбор работы;
инновационные возможности службы занятости: видео-резюме, видео-вакансии и др, возможности получения электронных услуг: электронная очередь, он-лайн центр;
предоставление банка данных вакансий предприятий города и близ расположенных городов и районов;
консультирование по организации предпринимательской деятельности;
юридические консультации по вопросам занятости.
Мероприятие будет проходить 26 апреля в 11:00 на Площади Свободы.