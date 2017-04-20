20.04.2017 / 09:42



Мариупольские школы и детсады оснастят водонагревателями

В мариупольских школах и детских садах хотят установить приборы обогрева воды. Об этом, как сообщает MRPL.CITY , говорилось в ходе пленарного заседания в городском совете, передает ilich.in.ua.

Директор Департамента образования городского совета Светлана Добровольская рассказала, что в настоящее время водонагреватели отсутствуют в 13 детских садах. Воду греют в пищеблоках. По ее словам, в школах вопрос отключения горячей воды не так актуален.

Программу по установке водонагревателей предлагают также реализовать в учреждениях здравоохранения. К следующей сессии городского совета руководитель управления здравоохранения и Департамента образования должны предоставить программы по альтернативному горячему водоснабжению.