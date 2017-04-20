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20.04.2017 / 09:42
Мариупольские школы и детсады оснастят водонагревателями
В мариупольских школах и детских садах хотят установить приборы обогрева воды. Об этом, как сообщает MRPL.CITY, говорилось в ходе пленарного заседания в городском совете, передает ilich.in.ua.
Директор Департамента образования городского совета Светлана Добровольская рассказала, что в настоящее время водонагреватели отсутствуют в 13 детских садах. Воду греют в пищеблоках. По ее словам, в школах вопрос отключения горячей воды не так актуален.
Программу по установке водонагревателей предлагают также реализовать в учреждениях здравоохранения. К следующей сессии городского совета руководитель управления здравоохранения и Департамента образования должны предоставить программы по альтернативному горячему водоснабжению.
Городской голова Вадим Бойченко отметил, что с новой командой компании ДТЭК достигнута договоренность об инвестициях в развитие электросетей. В ближайшие два года для эффективного электроснабжения города планируется введение дополнительной «ветки».