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20.04.2017 / 09:10
В связи с ремонтом оборудования мариупольские школы, детсады и жилые дома будут без воды
ВКак сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с заменой водомерного узла на пересечении улицы Гугеля и переулка Короленко с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Короленко, 1-21, пер. Короленко, 1-4, ул. Гугеля, 14-32, ул. Лепорского, 1-18, пер. Банный, 2-14, ул. Граверная, 1-17, ул. Мерзляка, 1-18, пер. Шепотинника, 2-12.
Также, в связи с ремонтом оборудования с 9.00 до 12.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Куинджи, 142-156, пр. Металлургов, 129б.
В связи с ремонтом оборудования с 12.00 до 15.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: пр. Мира, 85-105.
В связи с заменой узла диаметром 200 на пересечении улицы Ровная и переулка Садковый с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: Героическая, 1-46, пер. Садковый, 1-73, Лута, 1-101, Ровная, 1-76, проезд Ровный, 1-46; С. Перовской, 1-66, Новосельская, 3-37, пер.Новосельский, 1-35, пер.Ульянова, 4-24, пер. Новоульяново, 1-11, М. Сибиряка, 3-29, пер. Ключевой, 32-54, д/с №57, д/с №151, ОШ №47.