20.04.2017 / 09:10



В связи с ремонтом оборудования мариупольские школы, детсады и жилые дома будут без воды

ВКак сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с заменой водомерного узла на пересечении улицы Гугеля и переулка Короленко с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Короленко, 1-21, пер. Короленко, 1-4, ул. Гугеля, 14-32, ул. Лепорского, 1-18, пер. Банный, 2-14, ул. Граверная, 1-17, ул. Мерзляка, 1-18, пер. Шепотинника, 2-12.

Также, в связи с ремонтом оборудования с 9.00 до 12.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Куинджи, 142-156, пр. Металлургов, 129б.

В связи с ремонтом оборудования с 12.00 до 15.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: пр. Мира, 85-105.