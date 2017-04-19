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19.04.2017 / 16:55

В Мариуполе начат новый комплексный этап развития здравоохранения, - мэр



Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на встрече с врачом-нейрохирургом высшей категории, доктором медицинских наук, президентом Национальной академии медицинских наук Украины Виталием Цымбалюком обсудил развитие здравоохранения в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Как отметил мэр, в Мариуполе начат новый комплексный этап развития здравоохранения. В его рамках предусмотрено обновление материально-технической базы городских больниц и переход к кластерной модели медицины. В числе прочего, Вадим Бойченко рассказал о том, что вскоре планируется создание в городе кардиологического центра.

«В рамках нашей Стратегии развития на пять лет, медицина в числе наиболее приоритетных направлений. В течение всего 2016 года в Мариуполе велась серьезная работа по реформированию учреждений здравоохранения. В текущем году мы продолжим эту работу», - подчеркнул городской голова.

Также Вадим Бойченко и Виталий Цымбалюк обсудили развитие науки в Мариуполе. Мэр рассказал, что в городе уже открылся филиал Донецкого медицинского университета им. Горького, который позволит решить существующую проблему кадрового дефицита и привлечет профессионалов со всей Украины.

«В Мариуполе будут воспитываться новые, современные, высококвалифицированные врачи, готовые к постоянному самосовершенствованию. Это не только решает проблему с кадрами, но и дает дополнительный выбор для нашей молодежи », - подытожил городской голова.

Со своей стороны, Виталий Цымбалюк предложил помощь в повышении квалификации врачей на базе Национальной академии медицинских наук Украины и рассказал о планах по расширению военного госпиталя в городе.

  
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16:55
В Мариуполе начат новый комплексный этап развития здравоохранения, - мэр
15:30
Мариупольские металлурги создали уникальную инсталляцию (ФОТО)
14:55
С 1 мая мариупольцам проиндексируют соцстандарты
14:15
Из-за высоких волн морская вода заливает мариупольские пляжи (ФОТО)
13:28
Мариупольская волонтёрка получила знак отличия Президента Украины (ФОТО)
12:47
В Мариуполе энергетики борются с последствиями стихии
12:09
Абитуриенты Мариуполя приглашение на ВНО увидят на своих информационных страницах
11:30
При критическом похолодании власти Мариуполя начнут переговоры о включении котельных
10:53
Ведущие украинские врачи проконсультировали пациентов в Мариуполе (ФОТО)
10:20
Мариуполь электроэнергией может обеспечить Запорожская АЭС
09:45
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15:40 О войне на Донбассе снимут детектив
14:35 «Громадське радіо» увеличивает мощность вещания на Донбассе
13:30 В Донецкой области объявлено штормовое предупреждение
12:20 Война на Донбассе может привести к химической катастрофе, - Bellingcat
11:15 На Донетчине предупредили незаконное использование бюджетных средств на сумму около 6 млн грн
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