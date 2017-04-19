19.04.2017 / 16:55



В Мариуполе начат новый комплексный этап развития здравоохранения, - мэр







Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на встрече с врачом-нейрохирургом высшей категории, доктором медицинских наук, президентом Национальной академии медицинских наук Украины Виталием Цымбалюком обсудил развитие здравоохранения в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Как отметил мэр, в Мариуполе начат новый комплексный этап развития здравоохранения. В его рамках предусмотрено обновление материально-технической базы городских больниц и переход к кластерной модели медицины. В числе прочего, Вадим Бойченко рассказал о том, что вскоре планируется создание в городе кардиологического центра.

«В рамках нашей Стратегии развития на пять лет, медицина в числе наиболее приоритетных направлений. В течение всего 2016 года в Мариуполе велась серьезная работа по реформированию учреждений здравоохранения. В текущем году мы продолжим эту работу», - подчеркнул городской голова.

Также Вадим Бойченко и Виталий Цымбалюк обсудили развитие науки в Мариуполе. Мэр рассказал, что в городе уже открылся филиал Донецкого медицинского университета им. Горького, который позволит решить существующую проблему кадрового дефицита и привлечет профессионалов со всей Украины.

«В Мариуполе будут воспитываться новые, современные, высококвалифицированные врачи, готовые к постоянному самосовершенствованию. Это не только решает проблему с кадрами, но и дает дополнительный выбор для нашей молодежи », - подытожил городской голова.