19.04.2017 / 15:30



Мариупольские металлурги создали уникальную инсталляцию (ФОТО)



















В Мариуполе во дворе управления меткомбината «Азовсталь» появилась уникальная инсталляция. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

«Смотреть, как льется металл, можно бесконечно… Думаю, что коллеги хорошо меня поймут. Азовстальский металл – это уникальный сплав опыта, профессионализма, мудрости и изобретательности нашего коллектива», - написал руководитель меткомбината.

По словам Энвера Цкитишвили, новая инсталляция посвящена азовстальским металлургам и уникальной продукции, которую они производят.