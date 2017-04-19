19.04.2017 / 14:55



С 1 мая мариупольцам проиндексируют соцстандарты

В результате индексации 1 мая социальные стандарты в Украине вырастут на 5,2%. По мнению правительства, индексация должна покрыть рост инфляции, который зафиксирован в стране, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно».

Согласно украинскому законодательству, минимальная пенсия, зарплата и прожиточный минимум должны расти как минимум на уровень инфляции. Минимальную зарплату в 2017-м поднимать больше не будут, в то же время пенсии и привязанные к прожиточному минимуму выплаты пересчитают первого мая: минимальная пенсия вырастет с 1247 до 1312 гривен, а прожиточный минимум – с 1544 до 1624 гривен.

Таким образом, с 1 мая вырастут:

- пенсия по утрате кормильца и помощь малоимущим, размер которой зависит от прожиточного минимума и дохода семьи. Прожиточный минимум для ребенка до 18 лет вырастет с 1689 до 1777 гривен, в соответствии, с чем вырастет и размер пособия.

- минимальная пенсия увеличится с 1247 до 1312 гривен. Осенью украинцам также обещают их «осовременивание», которое последний раз происходило в 2012-м году. За это время средняя зарплата в Украине выросла в два раза, в результате миллионы украинцев на "заслуженном отдыхе" имеют расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума.