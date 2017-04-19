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19.04.2017 / 14:15
Из-за высоких волн морская вода заливает мариупольские пляжи (ФОТО)
Арктический циклон добрался до Приазовья и Мариуполя. Сегодня утром в городе зафиксирован штормовой ветер, дождь и снижение температуры воздуха. В Азовском море разыгрался шторм. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
По информации начальника спасательной аварийно-водолазной службы городского совета Александра Татая, высота волн в Азовском море достигает 1,2 – 1,8 м. На побережье свирепствует ветер южного направления со скоростью 17 м/с, временами порывы ветра достигают 20 м/с.
Спасатели сообщают, что подтоплений в прибрежных поселках Гавань и Слободка не зафиксировано, но из-за высоких волн морская вода заливает городские пляжи. Волна накатывает на берег и заливает все на расстояние до 10 метров.
Под натиском ветра в районе Набережной упало дерево, оно было вырвано с корнем на территории городского пляжа.