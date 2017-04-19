19.04.2017 / 13:28



Мариупольская волонтёрка получила знак отличия Президента Украины (ФОТО)











Сегодня в Мариуполе, во время XVII сессии городского совета, мэр Вадим Бойченко вручил волонтёрке Лилии Болбат правительственную награду "Крест Ивана Мазепы". Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

"Это человек с активной жизненной позицией, который на протяжении многих лет помогает Вооруженным силам Украины, не боится выходить на нулевую отметку, общаться с нашими военными, и не только словом, но и делом, помогает в сложной жизненной ситуации, в которой сегодня находятся жители, перемещенные с оккупированной территории, и наши военнослужащие", — сказал Вадим Бойченко.

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