19.04.2017 / 12:47



В Мариуполе энергетики борются с последствиями стихии

Ремонтные бригады энергетиков в Мариуполе борются с последствиями стихии, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Из-за шторма в городе аварийно отключились около трёх десятков подстанций. По информации контакт-центра горсовета, только в Центральном районе вышли из строя около 10 подстанций. В настоящее время бригады электриков ведут ремонт сетей.