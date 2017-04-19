19.04.2017 / 12:09



Абитуриенты Мариуполя приглашение на ВНО увидят на своих информационных страницах

Донецкий региональный центр оценивания качества образования сообщает, что до 28 апреля на информационных страницах участников внешнего оценивания будут размещены приглашения-пропуска, в которых можно узнать о дне, месте и времени проведения внешнего оценивания, передает ilich.in.ua со ссылкой на «До ТеБе».

Напоминаем, что приглашение-пропуск по почте не отправляется, поэтому ее нужно самостоятельно распечатать и обязательно иметь при себе в пункте проведения ВНО.

Также до 28 апреля на сайте Донецкого РЦОКО в разделе «Пункты проведения ВНО» будут размещены маршруты проезда к пунктам проведения ВНО.