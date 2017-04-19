|
19.04.2017 / 11:30
При критическом похолодании власти Мариуполя начнут переговоры о включении котельных
Власти Мариуполя проведут переговоры о получении лимитов на газ при необходимости возобновить отопление ряда учреждений.
Об этом сегодня заявил секретарь горсовета Мариуполя Степан Махсма. Он уточнил, что проводится постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости будет произведена подача тепла, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
«Мы будем разговаривать с НАК «Нафтогаз», чтобы нам подписали лимиты, и мы могли подавать тепло в те учреждения, которым это необходимо», - заявил Махсма.
Он пояснил, что отключение котельных было вынужденным из-за долга "Теплосети" в размере 850 миллионов, который город отрабатывал целый год и сократил.