19.04.2017 / 11:30



При критическом похолодании власти Мариуполя начнут переговоры о включении котельных

Власти Мариуполя проведут переговоры о получении лимитов на газ при необходимости возобновить отопление ряда учреждений.

Об этом сегодня заявил секретарь горсовета Мариуполя Степан Махсма. Он уточнил, что проводится постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости будет произведена подача тепла, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Мы будем разговаривать с НАК «Нафтогаз», чтобы нам подписали лимиты, и мы могли подавать тепло в те учреждения, которым это необходимо», - заявил Махсма.