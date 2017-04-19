19.04.2017 / 10:53



Ведущие украинские врачи проконсультировали пациентов в Мариуполе (ФОТО)











Специалисты и профессора различных отраслей медицины прибыли в Мариуполь на межотраслевую научно-практическую конференцию «Интегративная медицина: Достижения и перспективы», которая стартует сегодня. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Перед конференцией специалисты в области нейрохирургии, травматологии, хирургии и терапии проконсультировали пациентов, которые проходят лечение в отделениях областной больницы.

На конференции обсудят нынешнее состояние здравоохранения, вопросы развития семейной медицины и другие ее отрасли. Кроме того пройдут и учебные лекционные курсы, которые будут читать ведущие специалисты Украины. Мариупольские медики тоже подготовили доклады.

«Мы движемся к единому медицинскому пространству. Мы хотим создать систему здравоохранения, которая будет действенная», - отметил заведующий кафедрой травматологии национального медицинского университета Александр Бурьянов.