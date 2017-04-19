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Главная / Лента новостей / Мариуполь электроэнергией может обеспечить Запорожская АЭС

19.04.2017 / 10:20

Мариуполь электроэнергией может обеспечить Запорожская АЭС

В связи с продолжающимися боевыми действиями в настоящее время не представляется возможным полноценно восстановить прежнюю систему энергообеспечения Мариуполя, так как она расположена в «серой зоне». Об этом на совещании по энергобезопасности Мариуполя сообщил и.о.начальника Днепровской энергосистемы Валерий Гапонов, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

По его словам, те линии, которые обеспечивают на данный момент город и его предприятия энергией, не выдержат нагрузок, если металлургические комбинаты выйдут на довоенный уровень производительности. Для этого необходимо разработать проекты и подключить  Мариуполь к питанию от альтернативных источников.

Валерий Гапонов отметил, что считает эффективным вариант строительства линии, которая позволит обеспечить город энергией от Запорожской АЭС, через Мелитополь в Мариуполь. Он пояснил, что ранее АЭС направляла энергию в Крым, что сейчас не производится. Гапонов подчеркнул, что этот вид энергии значительно ниже по стоимости для потребителей. Также и.о. начальника Днепровской энергосистемы видит перспективным увеличение мощности электрической подстанции «Южно-Донбасской» и строительство линии 330 кВ для полноценного снабжения Мариуполя электроэнергией.  

  
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15:30
Мариупольские металлурги создали уникальную инсталляцию (ФОТО)
14:55
С 1 мая мариупольцам проиндексируют соцстандарты
14:15
Из-за высоких волн морская вода заливает мариупольские пляжи (ФОТО)
13:28
Мариупольская волонтёрка получила знак отличия Президента Украины (ФОТО)
12:47
В Мариуполе энергетики борются с последствиями стихии
12:09
Абитуриенты Мариуполя приглашение на ВНО увидят на своих информационных страницах
11:30
При критическом похолодании власти Мариуполя начнут переговоры о включении котельных
10:53
Ведущие украинские врачи проконсультировали пациентов в Мариуполе (ФОТО)
10:20
Мариуполь электроэнергией может обеспечить Запорожская АЭС
09:45
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14:35 «Громадське радіо» увеличивает мощность вещания на Донбассе
13:30 В Донецкой области объявлено штормовое предупреждение
12:20 Война на Донбассе может привести к химической катастрофе, - Bellingcat
11:15 На Донетчине предупредили незаконное использование бюджетных средств на сумму около 6 млн грн
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