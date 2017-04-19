19.04.2017 / 10:20



Мариуполь электроэнергией может обеспечить Запорожская АЭС

В связи с продолжающимися боевыми действиями в настоящее время не представляется возможным полноценно восстановить прежнюю систему энергообеспечения Мариуполя, так как она расположена в «серой зоне». Об этом на совещании по энергобезопасности Мариуполя сообщил и.о.начальника Днепровской энергосистемы Валерий Гапонов, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

По его словам, те линии, которые обеспечивают на данный момент город и его предприятия энергией, не выдержат нагрузок, если металлургические комбинаты выйдут на довоенный уровень производительности. Для этого необходимо разработать проекты и подключить Мариуполь к питанию от альтернативных источников.