19.04.2017

В Мариуполе ожидается резкое похолодание - в ближайшие дни температура воздуха в городе приблизится к отметке «минус». Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.
С 20 по 22 апреля в Мариуполе ожидается ухудшение погодных условий, об этом заявляют синоптики. Связанно это с вторжением в регион арктического воздуха. Чего стоит ожидать от природы в эти дни, рассказали в мариупольской гидрометобсерватории.
«Ночью заморозки, в воздухе 0-2 градуса. На поверхности почвы 0-3 градуса. Температура днем 2-5 градуса тепла. Дождь с мокрым снегом, местами сильный. Порывыветра 15-22 м/с», - отметила синоптик Оксана Литош.
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