19.04.2017 / 09:45



В Мариуполе ожидается резкое похолодание (ВИДЕО)

В Мариуполе ожидается резкое похолодание - в ближайшие дни температура воздуха в городе приблизится к отметке «минус». Об этом говорится в сюжете Мариупольского ТВ, передает ilich.in.ua.

С 20 по 22 апреля в Мариуполе ожидается ухудшение погодных условий, об этом заявляют синоптики. Связанно это с вторжением в регион арктического воздуха. Чего стоит ожидать от природы в эти дни, рассказали в мариупольской гидрометобсерватории.