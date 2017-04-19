19.04.2017 / 09:19



В Мариуполе похищенный автомобиль попал в ДТП (ФОТО)











Вчера утром в Мариуполе на улице Таганрогской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes и другого транспортного средства, которое скрылось с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает ilich.in.ua.

На месте происшествия полицейские выяснили, что 26-летний водитель автобуса Mercedes двигался по улице Таганрогской в сторону центра города. Свидетели сообщили полицейским, что Mercedes перевернулся прямо посреди проезжей части в результате столкновения с легковым автомобилем и отметили марку и приметы пропавшей машины.

Патрульные начали оперативно-розыскные действия, однако уже через полчаса, в полицию обратился мужчина, который сообщил о завладении его автомобилем. Гражданин отметил именно то авто, которое разыскивали патрульные по подозрению в участии в ДТП и исчезновении с места происшествия.

Вскоре, инспектора обнаружили разыскиваемый Daewoo Lanos на перекрестке улицы Седова и Межевого. Автомобиль был поврежден, с явными признаками попадания в ДТП.