19.04.2017 / 08:55



Два района Мариуполя из-за ремонтных работ будут без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с порывом на водомерном узле по адресу Шевченко, 301 с 9.00 до 17. 00 будет прекращена подача холодной воды по адресам Шевченко, 301, 301а, 303.

Также, в связи с заменой узла диаметром 200 по адресу Ровная/пер.Садковый с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам Героическая, 1-46, пер.Садковый, 1-73; Лута, 1-101; Ровная, 1-76; проезд Ровный, 1-46; С.Перовской, 1-66; Новосельская, 3-37; пер.Новосельский, 1-35; пер.Ульянова, 4-24; пер.Новоульяново, 1-11; М.Сибиряка, 3-29; пер.Ключевой, 32-54, д/с №57, д/с №151, ОШ №47