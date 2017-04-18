18.04.2017 / 17:30



Мариуполь много делает для переселенцев и является примером для всей страны, - координатор ОБСЕ







Городской голова Вадим Бойченко встретился с Координатором ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш. Они обсудили проблемы внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Вадим Бойченко отметил, что в Мариуполе зарегистрировано 100 тысяч внутренне-перемещенных лиц, 50 тысяч из них наш город стал вторым домом. «Среди них преимущественно пенсионеры. Но не мало и учителей, профессоров и врачей. Благодаря им возникла цель перевезти до города высшие учебные заведения из Донецка», - отметил он.

Городской голова также рассказал Тони Фриш о том, что уже сделано властями Мариуполя для того, чтобы внутренне перемещенные лица в Мариуполе чувствовали себя комфортно: они получают социальную и медицинскую помощь. А также отметил, что наиболее острыми проблемами для них остаются – поиск жилья и работы.