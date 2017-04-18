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Главная / Лента новостей / В Мариуполе появятся официальные точки продажи билетов на летний фестиваль (ДИСЛОКАЦИЯ)

18.04.2017 / 16:30

В Мариуполе появятся официальные точки продажи билетов на летний фестиваль (ДИСЛОКАЦИЯ)







Мариупольский фестиваль “MRPL City 2017” обзаводится официальными точками продаж билетов по всему городу. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

“Многие люди обращаются к нам с вопросами о том, можно ли приобрести бумажный билет на фестиваль. Мы услышали каждого и даём ответ — можно!

Для этого по городу мы устанавливаем 3 киоска по продаже билетов на “MRPL City 2017”, — сообщил исполнительный продюсер концертного агентства "FishCanFly" Владимир Бригинец.

Официальные точки продажи билетов будут установлены по адресу:

1. Театральная площадь.

2. ТРЦ «Порт Сити» (вход со стороны супермаркета «Там Там»).

3. Площадь Победы.

Старт продаж билетов запланирован на 20-21 апреля.

Напоминаем, что электронный билет можно купить на официальном сайте мероприятия.

  
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