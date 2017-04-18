18.04.2017 / 15:47



За неделю на мариупольских блокпостах через систему стоп-контроля прошло более 1400 человек

За последнюю неделю на мариупольских блокпостах задержаны 6 человек, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Также было 7 человек, которые поддерживают тесную связь с представителями незаконных вооруженных формирований. Всего через систему стоп-контроля прошло более 1400 человек.

В рамках проведения контрдиверсионных мероприятий, которые проходят в регионе, работа на блокпостах была усилена, а количество сотрудников, которые несут там службу, - увеличено. Главной задачей тщательной проверки транспорта и лиц, пересекающих систему стоп-контроля, стало недопущение попадания в населенные пункты диверсионных групп и нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В течение последних 7 дней через систему стоп-контроля прошло 472 грузовика, свыше 41,5 тысячи легковушек и 381 пассажирский автобус.

Задокументировано 2 факта изъятия оружия, в том числе холодного, и столько же – наркотических веществ.

Задержано 6 лиц, которые по имеющимся базам МВД принимали участие в незаконных вооруженных формированиях, и еще 7 – что, поддерживают с ними связь.

Кроме того, установлено 2 разыскиваемых за совершение преступлений.