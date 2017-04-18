18.04.2017 / 15:00



Мариупольцев приглашают на выставку харьковской фотохудожницы (ФОТО)















В Мариуполе покажут выставку работ харьковской фотохудожницы Татьяны Бутвиной «Давайте слушать тишину». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Экспозиция откроется 22 апреля в ДК «Молодежный» при поддержке Народного фотоклуба «Берег». На ней представят 50 фотографий Татьяны Бутвиной.

Как рассказала председатель фотоклуба Анжела Белолед, с мастером из Харькова мариупольский «Берег» в свое время объединил проект «По мотивам Куинджи».

«Тогда мы познакомились с фотографами Харьковского фотоклуба. И так как мы неоднократно организовывали выставки иногородних фотохудожников, захотели представить и работы Татьяны Бутвиной. Таким образом получился культурный обмен. Татьяна Бутвина специализируется на жанрах натюрморта и портрета, является членом Национального союза фотохудожников Украины, дизайнером, победителем и призером международных и национальных фотоконкурсов, автором публикаций во многих печатных изданиях», - уточнила Анжела Белолед.