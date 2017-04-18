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18.04.2017 / 14:20
На поддержку мариупольских пенсионеров выделили 3,5 миллионов гривен
В территориальном центре социального обслуживания Центрального района, куда приходят пенсионеры, продолжают капитальный ремонт, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
«Очень важно поддерживать пенсионеров. Они много десятилетий показывали через свой труд любовь к Мариуполю. Мы должны помнить о наших родителях, бабушках, дедушках и не забывать, что они сделали для нас и нашего города. Важно не только в праздники, но как можно чаще посещать их и дарить свою любовь», - отметил городской голова Вадим Бойченко.
На модернизацию центра Мариуполь выделит 3,5 млн гривен. В прошлом году в центре появились тренажеры, пункт бытового обслуживания, современное медицинское оборудование, комната отдыха и другое.
Напомним, ежегодно Территориальный центр Центрального района посещают более 1,5 тысячи пенсионеров.