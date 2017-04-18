18.04.2017 / 14:20



На поддержку мариупольских пенсионеров выделили 3,5 миллионов гривен

В территориальном центре социального обслуживания Центрального района, куда приходят пенсионеры, продолжают капитальный ремонт, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Очень важно поддерживать пенсионеров. Они много десятилетий показывали через свой труд любовь к Мариуполю. Мы должны помнить о наших родителях, бабушках, дедушках и не забывать, что они сделали для нас и нашего города. Важно не только в праздники, но как можно чаще посещать их и дарить свою любовь», - отметил городской голова Вадим Бойченко.

На модернизацию центра Мариуполь выделит 3,5 млн гривен. В прошлом году в центре появились тренажеры, пункт бытового обслуживания, современное медицинское оборудование, комната отдыха и другое.