18.04.2017 / 13:40



Количество грузовых и пассажирских поездов для сообщения с Мариуполем увеличат до 40-42 пар “Укрзализныця” планирует за несколько месяцев увеличить количество грузовых и пассажирских поездов для сообщения с Мариуполем с 26-27 до 40-42 пар поездов. Об этом на международной конференции “Железные дороги Украины: развитие и инвестиции” сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов, передает ilich.in.ua со ссылкой на УНН. “В этом году в части масштабных проектов и дополнительных направлений развития, будет продолжение развития линии "Волноваха — Камыш-Заря", а вы знаете, что в прошлом году это был один из быстрых но очень серьезных проектов, который был реализован и позволит расширить логистические возможности для Мариуполя, который на сегодняшний день, к сожалению, по объективным причинам достаточно ограничен. Удалось дойти до 26-27 плановых пар поездов, вместе с пассажирскими, на сообщении с Мариуполем. Сейчас уже начался второй этап этого проекта по постройке дополнительных обгонных линий и мы предполагаем в течение нескольких месяцев его закончить. И это даст возможность повысить сообщение с Мариуполем до 40-42 пар поездов, что должно полностью удовлетворить потребности, которые есть у предприятий в регионе — у порта и предприятий, которые связаны с железной дорогой и проводят грузовые перевозки в сторону Мариуполя”, — отметил первый заместитель министра инфраструктуры.