18.04.2017 / 13:01



Студент Мариупольского госуниверситета победил во Всеукраинской олимпиаде

Студент 4 курса специальности «История» Мариупольского государственного университета Александр Щекутьев занял первое место во II туре Всеукраинской студенческой олимпиаде по специальности «История». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В олимпиаде, которая проходила с 10 по 13 апреля в Херсонском государственном университете, соревновались более 50 студентов из 35 высших учебных заведений Украины. Студенты должны были выполнить тестирование и дать ответы на открытые вопросы на проверку логического мышления и творческих способностей. Перед участниками стояла задача - продемонстрировать умение анализировать, сравнивать, обобщать и выявлять причинно-следственные связи между событиями.