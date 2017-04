18.04.2017 / 11:57



Какие звёзды зажгут этим летом на мариупольском фестивале (ФОТО)



Соцсети "взорвал" анонс мариупольского музыкального фестиваля "MRPL City 2017", после чего к организаторам и генеральному спонсору фестиваля “MRPL City 2017” начало поступать множество вопросов о правдивости выступлений приглашенных артистов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. “Анонс нашего фестиваля вызвал бурный всплеск интереса среди жителей Мариуполя и даже всей Украины. Уже известно, что на событие приедут люди из Киева, Запорожья, Харькова и других городов. Одной из своих главных задач мы ставим донести до посетителей нашего события то, что все приглашенные звёзды действительно приедут и зажгут в Мариуполе. Организаторами нашего мероприятия уже подписан контракт с каждым музыкантом, который значится в афише”, — рассказал исполнительный продюсер концертного агентства "FishCanFly" Владимир Бригинец. Музыканты -рок, -поп и -хип-хоп сцены будут выступать на двух основных сценах: “Delta” и “Omega”, а электронщики устроят музыкальный “разрыв” на “Sigma”. "Delta" сделают своей площадкой Mamarika, Агонь, Время и Стекло, Alyosha, Alekseev, Макс Барских, Иван Дорн, Жадан и Собаки, Ярмак, Sunsay и Бумбокс. На "Omega" разместятся The BЙО, ТНМК, Noize MC, Артём Пивоваров, Alloise, Navi, Onuka, Tartak, O.Torvald, Скай и The Hardkiss. А среди электронщиков на "Sigma" выступят Cosmic Gate, Alex M.O.R.P.H, Anna Lee, Celery, Malyar, Cepasa, Mark Devite, Alisha, Maneken, Artem Neba, Tolya Tokyo и Sasha Casper. По сообщениям организатора мероприятия "Fish Can Fly Ua", первая волна VIP-билетов на фестиваль были раскуплены уже спустя неделю после старта продаж.