18.04.2017 / 11:11



Мариуполь первым в Украине присоединился к проекту «ProZorro.sale»

Мариуполь стал первым городом в Украине, который присоединился к проекту «ProZorro.sale», цель которого - построение прозрачной и эффективной системы продажи государственного имущества в Украине. Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает ilich.in.ua.

По своей структуре новый проект во многом похож на систему электронных закупок ProZorro, с той лишь разницей, что в данном случае аукцион проходит не на понижение цены, а на ее повышение. В качестве главных преимуществ системы, ее разработчики называют прозрачность, защиту от монополизации, надежность доступа и скорость работы. Также ProZorro.Продажи дают возможность увеличить количество участников торгов, создать конкуренцию, государству реализовать неликвиды, сдать в аренду или продать объекты недвижимости.