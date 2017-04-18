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18.04.2017 / 11:11
Мариуполь первым в Украине присоединился к проекту «ProZorro.sale»
Мариуполь стал первым городом в Украине, который присоединился к проекту «ProZorro.sale», цель которого - построение прозрачной и эффективной системы продажи государственного имущества в Украине. Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает ilich.in.ua.
По своей структуре новый проект во многом похож на систему электронных закупок ProZorro, с той лишь разницей, что в данном случае аукцион проходит не на понижение цены, а на ее повышение. В качестве главных преимуществ системы, ее разработчики называют прозрачность, защиту от монополизации, надежность доступа и скорость работы. Также ProZorro.Продажи дают возможность увеличить количество участников торгов, создать конкуренцию, государству реализовать неликвиды, сдать в аренду или продать объекты недвижимости.
«Нашему проекту 5 месяцев. За это время мы эффективно реализовали имущество банков-банкротов на сумму более полмиллиарда гривен, которые были переданы в госбюджет. Две недели назад мы запустили новый вектор по реализации непрофильных активов, аренды и продажи госсобственности. Вчера успешно продали первый блок лотов с металлоломом для "Укргаздобычи" с повышением цены на 20%», - рассказал Алексей Соболев, руководитель проекта «ProZorro.sale».