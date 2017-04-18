18.04.2017 / 10:10



Департамент соцзащиты населения упростит мариупольцам получение соцуслуг, - Махсма

Создание Департамента социальной защиты населения должно упростить получение социальных услуг в Мариуполе. Об этом в эфире телеканала «МТВ» рассказал секретарь городского совета Степан Махсма, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Социальная сферы – это услуги, которые пересекаются в тех или иных отделах и управлениях. Чтобы централизовать услугу, ее нужно объединить в один департамент, который будет заниматься социальным сопровождением и детей, и семьи, и социальных слоев населения. До этого у нас все было разрознено: каждый отдел работал по своему видению без общей стратегии», - отметил он.

В новый Департамент будут объедены уже существующие - Отдел по гуманитарным вопросам, Служба по делам детей и Отдел по делам семьи. Также будет создан Отдел реформирования социальной сферы, который займется стратегическим управлением социальной защиты и будет работать над созданием фронт-офисов. Автоматизированными должны стать учет приема граждан, начисления им субсидий, пособий и других выплат.

По словам Степана Махсмы, Мариуполь планирует перенять опыт Винницы, где благодаря единому департаменту жители получают субсидию за 20 минут.