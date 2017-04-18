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Главная / Лента новостей / Департамент соцзащиты населения упростит мариупольцам получение соцуслуг, - Махсма

18.04.2017 / 10:10

Департамент соцзащиты населения упростит мариупольцам получение соцуслуг, - Махсма

Создание Департамента социальной защиты населения должно упростить получение социальных услуг в Мариуполе. Об этом в эфире телеканала «МТВ» рассказал секретарь городского совета Степан Махсма, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Социальная сферы – это услуги, которые пересекаются в тех или иных отделах и управлениях. Чтобы централизовать услугу, ее нужно объединить в один департамент, который будет заниматься социальным сопровождением и детей, и семьи, и социальных слоев населения. До этого у нас все было разрознено: каждый отдел работал по своему видению без общей стратегии», - отметил он.

В новый Департамент будут объедены уже существующие - Отдел по гуманитарным вопросам, Служба по делам детей и Отдел по делам семьи. Также будет создан Отдел реформирования социальной сферы, который займется стратегическим управлением социальной защиты и будет работать над созданием фронт-офисов. Автоматизированными должны стать учет приема граждан, начисления им субсидий, пособий и других выплат.

По словам Степана Махсмы, Мариуполь планирует перенять опыт Винницы, где благодаря единому департаменту жители получают субсидию за 20 минут.

Вопрос создания Департамента социальной защиты рассмотрят на ближайшей сессии городского совета, которая состоится в среду, 19 апреля. 

  
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13:40
Количество грузовых и пассажирских поездов для сообщения с Мариуполем увеличат до 40-42 пар
13:01
Студент Мариупольского госуниверситета победил во Всеукраинской олимпиаде
12:34
Мариупольские депутаты сменят галстуки на спортивную форму
11:57
Какие звёзды зажгут этим летом на мариупольском фестивале (ФОТО)
11:11
Мариуполь первым в Украине присоединился к проекту «ProZorro.sale»
10:10
Департамент соцзащиты населения упростит мариупольцам получение соцуслуг, - Махсма
09:40
Мариупольцев призывают оценить работу главы Донецкой области
09:10
Два района Мариуполя и поселок до конца дня будут без воды
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13:55 В буферной зоне на Донбассе проживает более 400 тысяч человек
13:00 "Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент", - Хуг
12:00 C начала года на Донетчине число уличных преступлений сократилось вдвое
10:57 На Донетчине предприниматель допустил растрату 220 тыс грн бюджетных средств
10:00 В Донецкой области ожидается ухудшение погодных условий
09:26 На Донетчине пограничники предотвратили перемещение через линию разграничения денежных средств
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