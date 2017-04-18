18.04.2017 / 09:40



Мариупольцев призывают оценить работу главы Донецкой области Жителей Донетчины призывают оценить работу главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Экспертный опрос о деятельности руководителей областных госадминистраций по итогам 1 квартала 2017 года проводит Комитет избирателей Украины, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно». Так, жителей Донетчины просят оценить работу главы областной администрации в борьбе с коррупцией в регионе, по внедрению реформ децентрализации, ремонту дорог, помощи украинской армии и вынужденным переселенцам. Оценить деятельность главы Донецкой области можно, заполнив онлайн-форму.



