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18.04.2017 / 09:40

Мариупольцев призывают оценить работу главы Донецкой области

Жителей Донетчины призывают оценить работу главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Экспертный опрос о деятельности руководителей областных госадминистраций по итогам 1 квартала 2017 года проводит Комитет избирателей Украины, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно».

Так, жителей Донетчины просят оценить работу главы областной администрации в борьбе с коррупцией в регионе, по внедрению реформ децентрализации, ремонту дорог, помощи украинской армии и вынужденным переселенцам.

Оценить деятельность главы Донецкой области можно, заполнив онлайн-форму.

  
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14:20
На поддержку мариупольских пенсионеров выделили 3,5 миллионов гривен
13:40
Количество грузовых и пассажирских поездов для сообщения с Мариуполем увеличат до 40-42 пар
13:01
Студент Мариупольского госуниверситета победил во Всеукраинской олимпиаде
12:34
Мариупольские депутаты сменят галстуки на спортивную форму
11:57
Какие звёзды зажгут этим летом на мариупольском фестивале (ФОТО)
11:11
Мариуполь первым в Украине присоединился к проекту «ProZorro.sale»
10:10
Департамент соцзащиты населения упростит мариупольцам получение соцуслуг, - Махсма
09:40
Мариупольцев призывают оценить работу главы Донецкой области
09:10
Два района Мариуполя и поселок до конца дня будут без воды
08:46
В Мариуполе спецназ провел учения по освобождению заложников (ВИДЕО, ФОТО)
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13:55 В буферной зоне на Донбассе проживает более 400 тысяч человек
13:00 "Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент", - Хуг
12:00 C начала года на Донетчине число уличных преступлений сократилось вдвое
10:57 На Донетчине предприниматель допустил растрату 220 тыс грн бюджетных средств
10:00 В Донецкой области ожидается ухудшение погодных условий
09:26 На Донетчине пограничники предотвратили перемещение через линию разграничения денежных средств
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