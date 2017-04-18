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18.04.2017 / 09:40
Мариупольцев призывают оценить работу главы Донецкой области
Жителей Донетчины призывают оценить работу главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.
Экспертный опрос о деятельности руководителей областных госадминистраций по итогам 1 квартала 2017 года проводит Комитет избирателей Украины, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА «Вчасно».
Так, жителей Донетчины просят оценить работу главы областной администрации в борьбе с коррупцией в регионе, по внедрению реформ децентрализации, ремонту дорог, помощи украинской армии и вынужденным переселенцам.
Оценить деятельность главы Донецкой области можно, заполнив онлайн-форму.