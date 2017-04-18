18.04.2017 / 09:10



Два района Мариуполя и поселок до конца дня будут без воды

Как сообщает КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с заменой 12 п.м. трубы диаметром 63 по адресу Апатова, 147 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам Нахимова, 174-196, Бахчиванджи, 1-7, Апатова, 139-147, школа "Лингва", ОШ№3, №9, гостиница «Турист», «Европейская», воинская часть, д/с №83, ГБ №3, детская поликлиника.

Также, в связи с заменой 60 п.м. диаметром 63 по адресу Азовстальская, 61 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам В.Освободителей, 2-66, Владимирская, 1-9, пер.Волгоградский, 2-24, ул.Волгоградская, 1-29, пер.Азовстальский, 1-29, Орджоникидзе, 2-24, Азовстальская, 39-81.