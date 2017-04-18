18.04.2017 / 08:46



В Мариуполе спецназ провел учения по освобождению заложников (ВИДЕО, ФОТО)

В вагоне вооруженные преступники, взяты в заложники пассажиры и полицейские - по такой легенде в Мариуполе рота особого назначения ГУНП в Донецкой области провела тактические учения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.



"Сейчас в зоне АТО правоохранители круглосуточно охраняют стратегически важные объекты, железнодорожные и автовокзалы, совместно с военнослужащими несут службу на блокпостах. Уже проведены учения с личным составом полиции по всей области по отражению нападения на систему стоп-контроля, админзданий территориальных подразделений полиции, отработан алгоритм действий в случае, если в остановленной машине диверсанты. Но как действовать, когда при проверке личных вещей пассажиров поезда обнаружен автомат, а спустя секунду весь наряд полиции обезоружен и взят "под прицел"? Сегодня на железнодорожных сообщениях Мариуполя спецназовцы удачно реализовали комбинацию по освобождению заложников и задержанию преступников", - говорится в сообщении.



Заместитель главы Нацполиции - начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил успешность ее проведения, но добавил, что это лишь часть всей работы.

"Мы сегодня видели силовую фазу, но этому должна предшествовать работа всех служб. Патрульная полиция должна перекрыть дороги, ведущие именно к месту событий, сюда должны быть вызваны врачи и представители ГСЧС", - подчеркнул Аброськин.