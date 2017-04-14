14.04.2017 / 17:27



Мариупольские студенты сняли социальный ролик «Говори українською правильно!» (ВИДЕО)

В Мариуполе студенты МГУ сняли социальный ролик о том, как правильно говорить на украинском языке, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Клип длительностью 4:31 минуты в соцсетях появился 14 апреля.

Инициатива создать ролик принадлежит студенткам курса иностранных языков МГУ Валерии Лисовской, Веронике Барковой, Марии Масалыкиной, Диане Снидевич и Татьяне Васильковской.

В ролике девушки обращают внимание на распространенные ошибки в произношении и поясняют, как правильно нужно произносить некоторые слова по-украински.

По словам Валерии Лисовской, клип адресован тем жителям, которые хотят, но боятся разговаривать на украинском языке.

«В русскоязычном Мариуполе есть люди, которые хотят и пытаются говорить по-украински, но боятся того, что их могут высмеять за недоскональное произношение. Таких людей в городе много, они настоящие патриоты и хотят знать родной язык. Цель нашей работы – помочь таким людям и кратко разъяснить правила произношения», - делиться Валерия Лисовская.

Съемки ролика в стенах университета заняли два часа, сам же сценарий был подготовлен студентками в течение выходных.