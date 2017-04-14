14.04.2017

Мариупольские студенты сняли социальный ролик «Говори українською правильно!» (ВИДЕО)
В Мариуполе студенты МГУ сняли социальный ролик о том, как правильно говорить на украинском языке, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
Клип длительностью 4:31 минуты в соцсетях появился 14 апреля.
Инициатива создать ролик принадлежит студенткам курса иностранных языков МГУ Валерии Лисовской, Веронике Барковой, Марии Масалыкиной, Диане Снидевич и Татьяне Васильковской.
В ролике девушки обращают внимание на распространенные ошибки в произношении и поясняют, как правильно нужно произносить некоторые слова по-украински.
По словам Валерии Лисовской, клип адресован тем жителям, которые хотят, но боятся разговаривать на украинском языке.
«В русскоязычном Мариуполе есть люди, которые хотят и пытаются говорить по-украински, но боятся того, что их могут высмеять за недоскональное произношение. Таких людей в городе много, они настоящие патриоты и хотят знать родной язык. Цель нашей работы – помочь таким людям и кратко разъяснить правила произношения», - делиться Валерия Лисовская.
Съемки ролика в стенах университета заняли два часа, сам же сценарий был подготовлен студентками в течение выходных.
«Помощь в видеосъемке оказали Никита Сидоренко и Сергей Дороговцев. На презентации ролика перед однокурсниками мы услышали положительные отзывы. Была, конечно, и критика – некоторые не понимали, зачем отдельно были сняты рты, почему в кадре я в вышиванке. Думаю, эту тему мы будем развивать и в дальнейшем», - отметила Валерия Лисовская.
При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua
обязательно.
Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60,
реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76