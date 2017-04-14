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Главная / Лента новостей / Мариупольцам напомнили о правилах пожарной безопасности на Пасху

14.04.2017 / 16:30

Мариупольцам напомнили о правилах пожарной безопасности на Пасху

Вскоре мариупольцев ожидает праздник Воскресения Христова, или Пасха. Чтобы праздник не превратился в трагедию, 3 государственный пожарно-спасательный отряд ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области напоминает основные правила пожарной безопасности, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Дома в ходе приготовления пасхи и разнообразных праздничных блюд следует осторожно обращаться с газовыми и электрическими бытовыми приборами, чтобы не привести к пожару на кухне. Во время богослужения в церкви стоит сохранять безопасное расстояние от других прихожан, тщательно завязывать волосы платком и подставлять под свечу кусок бумаги или носовой платок, чтобы уберечься от горячего воска. В пасхальной корзине свечу следует разместить таким образом, чтобы пламя не касалось полиэтилена или самого плетеной корзины. Ни в коем случае не следует подпускать маленьких детей к открытому огню, ведь они могут навредить себе и спровоцировать возгорание. Эти правила помогут предупредить возникновение возгораний.

Кроме того в праздничные дни граждане массово отправятся отдыхать на свежий воздух. В лесах и на полянах также надо быть максимально осторожными. В случае разведения костра, перед тем как уйти, необходимо залить огонь водой. После этого стоит убедиться, что под золой не сохранилось тлеющих углей. Специалисты Службы спасения отметили: «Если же вы заметили пожар, что начинается, например, небольшое возгорание травы или тлеющую лесную подстилку от заброшенного костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Если же пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его самостоятельно, как можно быстрее позвоните в Службу спасения по телефону «101» и сообщите о месте пожара».

  
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16:30
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15:55
Мариупольцев приглашают на весеннюю фотовыставку
15:07
На мариупольском меткомбинате прошла противоаварийная тренировка (ФОТО)
14:21
На поминальные дни в Мариуполе организовывается дополнительная работа общественного транспорта (СХЕМА)
13:45
Творческие работы мариупольцев покажут на Пасхальной выставке в Днепре
13:01
В Мариуполе определили лучшего спортсмена марта (ФОТО)
12:30
Строительство мариупольских недостроев могут завершить за бюджетные деньги (ВИДЕО)
10:55
Сегодня утром в Мариуполе произошёл всплеск ДТП (ФОТО)
10:29
В Мариуполе устанавливают новые МАФы в разрезе утвержденного архетипа (ФОТО)
09:55
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15:45 Справка о взятии переселенцев Донбасса на учет исключается из числа документов о месте пребывания
14:55 Тяжеловозы разбивают дороги в Донецкой области
14:00 Абитуриентам неподконтрольного Донбасса упростят пересечение КПВВ и обеспечат жильем на время вступительной кампании
12:30 На Донетчине предупредили госубытки на 7,7 млн грн во время проведения тендера
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