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14.04.2017 / 15:55

Мариупольцев приглашают на весеннюю фотовыставку

В ЦСИ им. А.И.Куинжди лучшие мариупольские мастера фотографии продемонстрируют своё искусство. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Традиционная шестая ежегодная фотовыставка, объединившая работы талантливых авторов, откроется завтра в 12:00. В экспозиции вниманию мариупольцев представлены 140 работ 28 авторов. Как сообщили организаторы, на выставке покажут репортажные фотографии, портреты, пейзажи, натюрморты.

Фотоклуб, представители которого представят своё мастерство, существует уже более шести лет, он основан на базе «Мариупольской школы фотографии»,

Данная выставка будет интересна зрителям всех поколений, так как разнообразие представленных фоторабот позволит каждому найти что-то интересное лично для себя.

Эмоциональные портреты, красочные пейзажи, захватывающие репортажи, детские эмоции – все это не может оставить равнодушным истинного ценителя прекрасного!

Фотовыставка будет радовать мариупольцев с 15 апреля по 13 мая.

  
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15:55
Мариупольцев приглашают на весеннюю фотовыставку
15:07
На мариупольском меткомбинате прошла противоаварийная тренировка (ФОТО)
14:21
На поминальные дни в Мариуполе организовывается дополнительная работа общественного транспорта (СХЕМА)
13:45
Творческие работы мариупольцев покажут на Пасхальной выставке в Днепре
13:01
В Мариуполе определили лучшего спортсмена марта (ФОТО)
12:30
Строительство мариупольских недостроев могут завершить за бюджетные деньги (ВИДЕО)
10:55
Сегодня утром в Мариуполе произошёл всплеск ДТП (ФОТО)
10:29
В Мариуполе устанавливают новые МАФы в разрезе утвержденного архетипа (ФОТО)
09:55
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15:45 Справка о взятии переселенцев Донбасса на учет исключается из числа документов о месте пребывания
14:55 Тяжеловозы разбивают дороги в Донецкой области
14:00 Абитуриентам неподконтрольного Донбасса упростят пересечение КПВВ и обеспечат жильем на время вступительной кампании
12:30 На Донетчине предупредили госубытки на 7,7 млн грн во время проведения тендера
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