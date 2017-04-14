14.04.2017 / 15:55



Мариупольцев приглашают на весеннюю фотовыставку

В ЦСИ им. А.И.Куинжди лучшие мариупольские мастера фотографии продемонстрируют своё искусство. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Традиционная шестая ежегодная фотовыставка, объединившая работы талантливых авторов, откроется завтра в 12:00. В экспозиции вниманию мариупольцев представлены 140 работ 28 авторов. Как сообщили организаторы, на выставке покажут репортажные фотографии, портреты, пейзажи, натюрморты.

Фотоклуб, представители которого представят своё мастерство, существует уже более шести лет, он основан на базе «Мариупольской школы фотографии»,

Данная выставка будет интересна зрителям всех поколений, так как разнообразие представленных фоторабот позволит каждому найти что-то интересное лично для себя.

Эмоциональные портреты, красочные пейзажи, захватывающие репортажи, детские эмоции – все это не может оставить равнодушным истинного ценителя прекрасного!