14.04.2017 / 15:07



На мариупольском меткомбинате прошла противоаварийная тренировка (ФОТО)











Сегодня в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь» прошла противоаварийная тренировка для проверки эффективности взаимодействия подразделений предприятия и городских аварийно-спасательных служб при возникновении чрезвычайной ситуации. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Метинвеста, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

"Службы комбината на базе коксового цеха отработали алгоритм действий по эвакуации и спасению пострадавших, а также практические навыки по переводу производственных объектов на автономный безопасный режим работы и оперативной ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации", — говорится в официальном сообщении.