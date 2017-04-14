14.04.2017 / 14:21



На поминальные дни в Мариуполе организовывается дополнительная работа общественного транспорта (СХЕМА)

На период проведения поминальных дней в Мариуполе с 18 по 26 апреля организовывается дополнительная работа общественного транспорта в специальном режиме по направлению к Старокрымскому и Новотроицкому кладбищам. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Работа транспорта:

К Старокрымскому кладбищу автобусы будут отправляться с остановочного пункта АС-2 (остановка коммунального автобуса №58). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами 10-15 минут.

К Новотроицкому кладбищу автобусы будут отправляться с остановочного пункта пл. Победы (Левобережний район). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами 20-30 минут.

Стоимость проезда в спецмаршрутах будет оплачиваться в полном размере, без предоставления льгот на проезд.

В дни наибольшего потока транспорта по направлению к Старокрымскому и Новотроицкому кладбищам с 22 по 24 апреля будут выставлены посты полиции, движение транспорта будет осуществляться по следующим схемам:







