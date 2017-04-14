14.04.2017 / 13:45



Творческие работы мариупольцев покажут на Пасхальной выставке в Днепре В Днепре открылась всеукраинская выставка народного искусства, которую посвятили Пасхальным праздникам, передает ilich.in.ua со ссылкой на Днепр Час. Всего на выставке - около 600 творческих работ 52 мастеров из Киева, Кременчуга, Ивано-Франковска, Мариуполя, Днепра, Каменского, Новомосковска, Полтавы, Запорожья. Посетители выставки смогут увидеть традиционные художественные атрибуты Пасхи: плетеные корзинки, вышитые салфетки и рушники, фигуры птиц из ниток и соломы, вышивки, изделия из глины, традиционные украинские народные костюмы. Изюминка - писанки на куриных, гусиных, страусиных яйцах, шкрябанки, писанки, современные декорированные яйца. Выставку «Художественные атрибуты пасхальных праздников» можно просмотреть в Днепровском Доме искусств по адресу: ул. Философская, 23. Она будет работать до 17 мая с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. Вход свободный.