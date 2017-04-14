14.04.2017 / 13:01



В Мариуполе определили лучшего спортсмена марта (ФОТО)











В Мариуполе определили лучшего спортсмена марта. Им стал боксер Ростислав Белостоцький. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.



Начальник управления по физической культуре и спорту городского совета Давид Табатадзе совместно с председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, делам семьи, культуры и спорта Владимиром Курским торжественно поздравили Ростислава Белостоцького с победой в ежемесячном конкурсе «Спортсмен месяца».

Давид Табатадзе, от имени Мариупольского городского совета, поздравил Ростислава, пожелал ему успехов в дальнейших соревнованиях, а также громких побед в будущем и вручил памятные сувениры. Владимир Курский присоединился к поздравлениям и презентовал сувенирные боксерские перчатки с автографом Президента Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаила Завьялого.