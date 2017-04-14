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14.04.2017 / 13:01

В Мариуполе определили лучшего спортсмена марта (ФОТО)





В Мариуполе определили лучшего спортсмена марта. Им стал боксер Ростислав Белостоцький. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Начальник управления по физической культуре и спорту городского совета Давид Табатадзе совместно с председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, делам семьи, культуры и спорта Владимиром Курским торжественно поздравили Ростислава Белостоцького с победой в ежемесячном конкурсе «Спортсмен месяца».

Давид Табатадзе, от имени Мариупольского городского совета, поздравил Ростислава, пожелал ему успехов в дальнейших соревнованиях, а также громких побед в будущем и вручил памятные сувениры. Владимир Курский присоединился к поздравлениям и презентовал сувенирные боксерские перчатки с автографом Президента Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаила Завьялого.

Напомним, Ростислав в марте привез в Мариуполь бронзу с Чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет. За что уже был отмечен денежной премией от городского головы Вадима Бойченко.

 

 

 

 

 

  
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15:07
На мариупольском меткомбинате прошла противоаварийная тренировка (ФОТО)
14:21
На поминальные дни в Мариуполе организовывается дополнительная работа общественного транспорта (СХЕМА)
13:45
Творческие работы мариупольцев покажут на Пасхальной выставке в Днепре
13:01
В Мариуполе определили лучшего спортсмена марта (ФОТО)
12:30
Строительство мариупольских недостроев могут завершить за бюджетные деньги (ВИДЕО)
10:55
Сегодня утром в Мариуполе произошёл всплеск ДТП (ФОТО)
10:29
В Мариуполе устанавливают новые МАФы в разрезе утвержденного архетипа (ФОТО)
09:55
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15:45 Справка о взятии переселенцев Донбасса на учет исключается из числа документов о месте пребывания
14:55 Тяжеловозы разбивают дороги в Донецкой области
14:00 Абитуриентам неподконтрольного Донбасса упростят пересечение КПВВ и обеспечат жильем на время вступительной кампании
12:30 На Донетчине предупредили госубытки на 7,7 млн грн во время проведения тендера
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