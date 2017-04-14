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14.04.2017 / 12:30
Строительство мариупольских недостроев могут завершить за бюджетные деньги (ВИДЕО)
В Верховной Раде Украины народные депутаты разрабатывают законопроект, который позволит использовать налоги, поступившие в госбюджет от предприятий, расположенных на неподконтрольной территории Донбасса, на постройку и ремонт жилья для переселенцев, передаёт MRPL.CITY со ссылкой на Facebook нардепа Олега Ляшко.
В ходе обсуждения было отмечено, что в Мариуполе есть 10 недостроенных жилых домов, но средств на завершение строительных работ не хватает.
Лидер Радикальной партии отметил, что в прошлом году неподконтрольный украинской власти Донецк заплатил 1,5 млрд грн. налогов.
"При этом, два миллиона людей — временных переселенцев из Донбасса, ютятся по грязным, холодным общежитиям или вынуждены платить по 5-10 тысяч гривен за аренду жилья. Государство фактически бросило их на произвол судьбы", — отметил он.
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