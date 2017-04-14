14.04.2017 / 12:30



Строительство мариупольских недостроев могут завершить за бюджетные деньги (ВИДЕО)

В Верховной Раде Украины народные депутаты разрабатывают законопроект, который позволит использовать налоги, поступившие в госбюджет от предприятий, расположенных на неподконтрольной территории Донбасса, на постройку и ремонт жилья для переселенцев, передаёт MRPL.CITY со ссылкой на Facebook нардепа Олега Ляшко.

В ходе обсуждения было отмечено, что в Мариуполе есть 10 недостроенных жилых домов, но средств на завершение строительных работ не хватает.

Лидер Радикальной партии отметил, что в прошлом году неподконтрольный украинской власти Донецк заплатил 1,5 млрд грн. налогов.