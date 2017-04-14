14.04.2017 / 10:55



Сегодня утром в Мариуполе произошёл всплеск ДТП (ФОТО)











Мариупольское утро в «страстную пятницу» прошло с аномально большим количеством аварий. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. Сегодня утром, приблизительно в 8:40, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Нахимова и Апатова. В результате столкновения пострадал легковой автомобиль "Mitsubishi" и микроавтобус "Volkswagen". На проспекте Карпова автобус "Эталон" врезался в столб. На остановке "бульвар Шевченко" девушка, переходя на запрещающий свет светофора, столкнулась с автобусом, идущим по маршруту "117", и рассекла бровь. На месте работает полиция, подробности происшествия уточняются.