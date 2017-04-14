|
14.04.2017 / 10:55
Сегодня утром в Мариуполе произошёл всплеск ДТП (ФОТО)
Мариупольское утро в «страстную пятницу» прошло с аномально большим количеством аварий. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Сегодня утром, приблизительно в 8:40, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Нахимова и Апатова.
В результате столкновения пострадал легковой автомобиль "Mitsubishi" и микроавтобус "Volkswagen".
На проспекте Карпова автобус "Эталон" врезался в столб.
На остановке "бульвар Шевченко" девушка, переходя на запрещающий свет светофора, столкнулась с автобусом, идущим по маршруту "117", и рассекла бровь.
На месте работает полиция, подробности происшествия уточняются.