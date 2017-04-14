14.04.2017 / 10:29



В Мариуполе устанавливают новые МАФы в разрезе утвержденного архетипа (ФОТО)







В Мариуполе проводится работа по демонтажу МАФов, которые не соответствуют Комплексной схеме, и уже устанавливаются новые – в соответствии единым архетипом для временных сооружений, разработанным, благодаря совместной работе профильных подразделений горсовета, общественных деятелей, предпринимателей, депутатского корпуса и комитетов самоорганизации, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Один из таких МАФов установлен возле горбольницы №2. Это будет торговый объект по типу «Магазин у дома», то есть осуществлять розничную торговлю продуктов питания и товаров местного производителя», - рассказал начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук.