14.04.2017 / 09:55



В Левобережном районе Мариуполя на пожаре обнаружили пострадавшего пенсионера

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области на пожаре в Левобережном районе Мариуполя спасатели обнаружили пострадавшего мужчину, передает ilich.in.ua.

«13 апреля в 16:52 на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных домов по проспекту Победы в Левобережном районе г. Мариуполя Донецкой области.

По прибытию к месту вызова спасатели выяснили, что горение происходит в 3-х комнатной квартире на 1-м этаже. Во время проведения разведки и тушения пожара в коридоре квартиры было обнаружено пострадавшего, 1926 года рождения», - говорится в сообщении.

Мужчина был немедленно госпитализирован в городскую больницу Мариуполя с диагнозом: отравление продуктами горения.

Спасатели локализовали пожар в 17:14, а окончательно ликвидировали – в 17:19.