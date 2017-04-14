14.04.2017 / 09:25



В Мариуполе создадут новую коммунальную инвестиционную компанию (ФОТО)











Городские власти Мариуполя изучают вопрос о создании коммунального коммерческого предприятия «Приазовская Инвестиционная Компания», которое будет курировать строительство и работу индустриального парка на территории бывшего рыбоконсервного завода. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Этот вопрос был вынесен на рассмотрение постоянных комиссий. По информации директора Департамента экономики и структурных реформ Юрия Кампова, необходимо создать предприятие, которое будет заниматься подготовкой территории под строительство и обслуживать его в дальнейшем.

«Приазовская Инвестиционная Компания» станет коммунальной собственностью территориальной громады Мариуполя. После принятия этого проекта на сессии городского совета объявят конкурс на должность директора, который в дальнейшем представит бизнес-план, необходимую штатную численность и финансовую составляющую.