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Главная / Лента новостей / Мариуполь обогнал Харьков и Днепр по показателям прозрачности

13.04.2017 / 17:33

Мариуполь обогнал Харьков и Днепр по показателям прозрачности

Мариуполь пока не попал в топ рейтинга самых прозрачных городов Украины, но и не оказался в числе аутсайдеров. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В рейтинге прозрачности городов Украины Мариуполь набрал 35,1 балла из 100 возможных и оказался посередине списка. При этом по открытости городской власти Мариуполь обогнал ряд областных центров, таких как Харьков (25,6), Черкассы (21,3), Одессу (28,8), Днепр (31,5) и немного не дотянул до уровня Винницы (40).

Такие данные были получены в результате пилотного анализа прозрачности и открытости городов, который провели Transparency International Украина совместно с Институтом Политического Образования.

Эксперты исследовали 25 областных центров, а также Мариуполь и Белую Церковь. Самыми прозрачными городами в Украине являются – Кропивницкий, который получил 54,9 баллов, Киев - 54,45 и Ивано-Франковск - 54,3. В пятерку лидеров также вошли Николаев и Львов с 50,1 и 48,1 баллами соответственно.

Города изучали по 91 показателю, который характеризует 13 сфер и отраслей. Принималась во внимание информация о работе органов местной власти, доступе и участии в закупках, данных о жилищной политике, бюджетированиях и контрактах, грантах, выделениях финансов, социальных услугах, кадровых вопросах, профессиональной этике и конфликте интересов, сведения о землепользовании и строительной политике, коммунальных предприятиях, коммунальном имуществе, а также образовании.

Самую высокую оценку авторы исследования дали Мариуполю по показателю «Доступность и участие» — 8,5 из 10.

По показателю «Бюджетирование и контракты» авторы исследования поставили Мариуполю 4,5 - из максимальных 7 баллов. В пояснении сказано, что «частично обнародована информация о выполнении бюджетов, бюджетировании объектов и сметы органов местного самоуправления».

Показатель «Информация о работе местных органов власти» получила 4,5 балла из 10 возможных. Поскольку «Информация на сайте о работе совета неполная, нет контактов, решения совета обнародованы не полностью. Информация по аудитах отсутствует».

В «ноль» баллов из максимальных «шести» оценили эксперты показатель «Кадровые вопросы». В пояснении указано, что «Процедура отбора претендентов на сайте отсутствует».  

Авторы исследования также отметили, что на сайте городского совета почти нет перечня и контактов коммунальных предприятий, контактов социальных служб, практически нет электронной регистрации заявлений, онлайн очередей на ремонт жилых домов, данных о муниципальном жилье.

В целом эксперты Transparency International Украина с сожалением отметили, что исследование продемонстрировало - даже рекордсмены по прозрачности получили только половину из 100 возможных баллов. Это значит, что в целом прозрачность городов Украины оставляет желать лучшего.

В защиту Мариуполя хочется отметить, что в настоящее время в тестовом режиме работает онлайн-карта движения транспорта, открыт современный центр оказания админуслуг, что без сомнения делает город более доступным и прозрачным.  

Следующий этап рейтинга пройдет в июне 2017 года, исследования охватят уже 100 крупнейших городов Украины.

  
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13.04.2017
17:33
Мариуполь обогнал Харьков и Днепр по показателям прозрачности
16:43
Мариупольцев приглашают на открытие сезона 2017 «Free drag» по драг-рейсингу (ФОТО)
15:58
Мариупольские металлурги запустили виртуальные туры по меткомбинатам (ФОТО)
15:00
В Мариуполе появится Департамент соцзащиты населения
14:26
Студенты мариупольского вуза примут участие в культурной программе на острове Крит (ФОТО)
13:48
В Мариупольском порту презентовали кластер по перевалке грузов стоимостью 900 млн грн
13:15
Мариуполь примет участие в кредитной программе по обновлению общественного транспорта (ВИДЕО)
12:37
Мариупольцев приглашают на мероприятие «Раскрась писанку!»
12:00
В Мариуполе стартовал этап социального образовательного проекта для участников АТО
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16:00 Бизнес Донетчины за первый квартал направил на соцвыплаты более 1,4 млрд грн единого взноса
14:56 В метро Харькова житель Донетчины с гранатами ехал на рыбалку (ФОТО)
13:48 Донецкая железная дорога предлагает работу железнодорожникам с неподконтрольных территорий
12:59 Школьники Донетчины принесли в Раду писанки
12:22 Накануне Пасхи полиция Донетчины переходит на усиленный вариант несения службы
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