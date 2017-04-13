13.04.2017 / 16:43



Мариупольцев приглашают на открытие сезона 2017 «Free drag» по драг-рейсингу (ФОТО)







Мариупольцев ожидают на открытии сезона 2017 «Free drag» по драг-рейсингу в Днепре, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Участникам на своих машинах с максимальным ускорением предстоит преодолеть расстояние в 402 метра закрытой объездной дороги Петриковки. Организатором фестиваля выступил днепровский клуб «Not Legal Speed».

«Открытие сезона будет 29 апреля – это свободный заезд. Мы дружим с мариупольцами, они часто к нам приезжают. Мы также планируем приехать в Мариуполь на открытие гоночного сезона 1 мая. Если в прошлые разы гонки проводились в ночное время, то в этот раз мы решили попробовать провести дневные соревнования», - отмечают организаторы.

Поучаствовать в соревнованиях кроме мариупольцев приедут гонщики из Харькова, Никополя, Запорожья, Кривого Рога, Павлограда и других городов Украины.