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13.04.2017 / 15:00
В Мариуполе появится Департамент соцзащиты населения
На заседаниях депутатских комиссий управляющий делами исполкома Мариупольского городского совета Александр Кочурин сообщил, что все отделы, занимающиеся социальной политикой, планируют объединить в одну структуру – Департамент социальной защиты населения, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Новшество коснется таких подразделений, как отдел по гуманитарным вопросам, служба по делам семьи и молодежи и служба по делам детей.
«Процесс перехода управлений социальной защиты населения в Департамент будет осуществляться постепенно», - сказал Кочурин. Он также отметил, что когда УЗСН войдут в Департамент, это будут структуры другого вида. Планируется создание четырех фронт – офисов и одного БЭК - офиса. Учет приема граждан, начисления им субсидий, пособий и других выплат будут автоматизированы.