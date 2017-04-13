13.04.2017 / 15:00



В Мариуполе появится Департамент соцзащиты населения

На заседаниях депутатских комиссий управляющий делами исполкома Мариупольского городского совета Александр Кочурин сообщил, что все отделы, занимающиеся социальной политикой, планируют объединить в одну структуру – Департамент социальной защиты населения, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Новшество коснется таких подразделений, как отдел по гуманитарным вопросам, служба по делам семьи и молодежи и служба по делам детей.