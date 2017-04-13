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Главная / Лента новостей / Студенты мариупольского вуза примут участие в культурной программе на острове Крит (ФОТО)

13.04.2017 / 14:26

Студенты мариупольского вуза примут участие в культурной программе на острове Крит (ФОТО)



Летом 2017 года 20 студентов Мариупольского государственного университета примут участие в культурной программе на острове Крит в рамках Года Никоса Казандзакиса, провозглашенного Министерством культуры и спорта Греции. Договоренность о визите была достигнута в ходе рабочей поездки в Грецию ректора МГУ Константина Балабанова и проректора по международным связям Николай Трофименко, которая проходила с  3 по 7 апреля.

Как сообщает MRPL.CITY, все расходы по организации пребывания студентов на острове греческая сторона полностью берет на себя, передает ilich.in.ua.

Для того чтобы украинцы смогли познакомиться с творчеством величайшего греческого писателя XX века, преподаватели кафедры греческой филологии и перевода МГУ осуществят перевод самых известных произведений Никоса Казандзакиса на украинский язык.

  
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16:43
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15:58
Мариупольские металлурги запустили виртуальные туры по меткомбинатам (ФОТО)
15:00
В Мариуполе появится Департамент соцзащиты населения
14:26
Студенты мариупольского вуза примут участие в культурной программе на острове Крит (ФОТО)
13:48
В Мариупольском порту презентовали кластер по перевалке грузов стоимостью 900 млн грн
13:15
Мариуполь примет участие в кредитной программе по обновлению общественного транспорта (ВИДЕО)
12:37
Мариупольцев приглашают на мероприятие «Раскрась писанку!»
12:00
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16:00 Бизнес Донетчины за первый квартал направил на соцвыплаты более 1,4 млрд грн единого взноса
14:56 В метро Харькова житель Донетчины с гранатами ехал на рыбалку (ФОТО)
13:48 Донецкая железная дорога предлагает работу железнодорожникам с неподконтрольных территорий
12:59 Школьники Донетчины принесли в Раду писанки
12:22 Накануне Пасхи полиция Донетчины переходит на усиленный вариант несения службы
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