13.04.2017 / 14:26



Студенты мариупольского вуза примут участие в культурной программе на острове Крит (ФОТО)







Летом 2017 года 20 студентов Мариупольского государственного университета примут участие в культурной программе на острове Крит в рамках Года Никоса Казандзакиса, провозглашенного Министерством культуры и спорта Греции. Договоренность о визите была достигнута в ходе рабочей поездки в Грецию ректора МГУ Константина Балабанова и проректора по международным связям Николай Трофименко, которая проходила с 3 по 7 апреля.

Как сообщает MRPL.CITY, все расходы по организации пребывания студентов на острове греческая сторона полностью берет на себя, передает ilich.in.ua.