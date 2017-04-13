13.04.2017 / 13:48



В Мариупольском порту презентовали кластер по перевалке грузов стоимостью 900 млн грн







В Мариупольском порту состоялась презентация кластера по перевалке грузов агропромышленного комплекса. АПК-кластер выйдет на расчетные мощности в 2019 году. Данный кластер сможет удовлетворить потребности международных и отечественных компаний АПК-сектора, расположенных в территориальной близости к Мариупольскому порту, в качественной и быстрой переработке их грузов. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

АПК-кластер будет включать следующие три элемента. Зерновой терминал, оснащенный зернопогрузочной машиной и зерносушилкой, способен единовременно хранить свыше 130 тысяч тонн зерна и ежегодно переваливать 2 миллиона тонн грузов. Оборудование для него поставляют американо-канадские компании «AGI» и «ABROOK INC», а также немецкий производитель «NEUERO». Общая стоимость данного терминала оценивается в 900 миллионов гривен, из которых 439 миллионов – собственные средства порта, заработанные за предыдущие периоды, а остальная часть – средства инвестора, который сейчас определяется. Компания «СТТ», которая стала первым реальным инвестором в зоне АТО, планирует инвестировать не 100 миллионов гривен в модернизацию и механизацию старого склада генеральных грузов Мариупольского МТП, превратив его в современный склад зерновых. Проект предусматривает увеличение нормы единовременного хранения пищевых грузов до 30 000 тонн, а также организацию приема грузов со всех видов транспорта. Используемые средства механизации обеспечат перевалку через данный склад до 500 тысяч тонн зерновых в год вместо существующих 50-60 тысяч тонн грузов. В свою очередь компания «Евро Ойл» строит на арендованной рядом с ММТП территории современный комплекс по хранению и перевалке масла, а также продуктов маслопереработки. Комплекс состоит из трех емкостей для хранения масла («банок»), мощностью единовременного хранения 14 тысяч тонн, нескольких насосов для перекачки масла по трубопроводу в порт, двух стационарных весов, эстакады выгрузки сыпучих грузов и непосредственно трубопровода, проложенного по территории порта. Комплекс нацелен на ежегодную перевалку через причалы Мариупольского порта порядка 500 тысяч тонн масла. Инвестиции «Евро Ойл» в проект превысят 200 миллионов гривен. «Наша цель – быть первым портом в Азовском море с такими современными технологиями. Ввод в строй данного кластера обеспечит нашу универсальность, то есть возможность эффективно работать практически с любыми грузами», – заявил на презентации директор Мариупольского МТП Александр Олейник, добавив, что все задекларированные планы в порту обязательно реализовываются в интересах не только работников предприятия, но и всей городской громады. Строящиеся в Мариупольском порту элементы кластера по перевалке агропромышленных грузов призваны решить сразу несколько ключевых задач для порта и города в целом: создать новые современные мощности для перевалки зерновых грузов и масла и обеспечить эффективное развитие объектов портовой инфраструктуры; стимулировать инновационную деятельность путем применения новейших технологий, осуществления мероприятий по ресурсосбережению, уменьшению негативного воздействия на окружающую среду; обеспечить рост поступления средств в бюджеты всех уровней от предоставления услуг портом; создать дополнительные рабочие места для мариупольцев; обеспечить непрерывный процесс профессионального обучения квалифицированных специалистов портовой отрасли современным методам и технологиям перевалки грузов при тесном сотрудничестве с ВУЗами города; повысить инвестиционную привлекательность предприятий Мариуполя в глазах отечественного и международного бизнес сообществ.